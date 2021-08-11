Эксперты объяснили, почему выпускники уходят в колледжи

В прошлом году в России половина девятиклассников и каждый пятый выпусник 11 класса для продолжения обучения выбрали колледжи. Эксперты НИУ ВШЭ считают, что это происходит из-за снижения доступности вузов и новых представлений молодежи о карьере.

Эксперты Института образования НИУ ВШЭ Вера Мальцева и Алексей Шабалин опубликовали результаты исследования «Не-обходной маневр, или бум спроса на среднее профессиональное образование в России», которое оказалось в распоряжении «Газета.ru».

«Система СПО (среднего профессионального образования) стала локомотивом третичного образования в России — впервые с 2004 года», — отметили авторы исследования.

Эксперты считают, что большинство студентов с помощью колледжа обходят сдачу Единого госэкзамена в вузы — если уйти после девятого класса в колледж с последующим поступлением в вуз, ЕГЭ сдавать не нужно.

Еще одна причина — снижение реальных доходов населения. Дети из семей с невысоким доходом стремятся быстрее получить профессию, чтобы начать зарабатывать деньги.

«Растущее число студентов колледжей уже нельзя объяснить опосредованным спросом на высшее образование. Речь идет о новой рационализации выбора колледжа как первого послешкольного образования — в контексте меньших издержек на его получение и популярности мягких профессий, не требующих диплом вуза», — отметили Мальцева и Шабалин.

Они объяснили, что выпускники 11 классов получают среднее профессиональное образование из-за бюджетных мест. В 2020 году 56% поступивших в вузы обучаются платно.