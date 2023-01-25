Образование 25 января 2023, 13:24 «Учиться престижно, как и в вузах». Кравцов — о развитии среднего профобразования в РФ Глава Минпросвещения Кравцов: среднее профобразование становится престижным freepik

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Сегодня среднее профессиональное образование вновь востребовано. Учиться в колледжах и техникумах стало так же престижно, как и в вузах, отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая перед педагогами и учащимися МГОУ в День студенчества.

По словам министра, после девятого класса около 60% школьников идут в техникумы. Рабочие специальности пользуются спросом, к тому же после среднего профобразования можно пойти в вуз без экзаменов.

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Кравцов отметил, что в России в рамках нацпроекта разработали направление «профессионалитет» — сократили срок обучения рабочим профессиям с четырех до двух с половиной лет и привлекли на эти цели миллиард рублей. Сегодня идет переход от регионального уровня поддержки колледжей к отраслевому, подчеркнул Сергей Кравцов.

«В 1990-х решили отдать все колледжи на региональный уровень, но не у всех были средства, чтобы поддерживать их. Это в определенной степени были навязанные решения. Рабочие кадры — это и промышленность, и экономика, и бизнес, — а что если нет колледжей, где готовить людей?» — продолжил министр.

Тогда, по его словам, система среднего профобразования стала слабеть, но сегодня в нее вливаются средства и очевидна «серьезная востребованность». Благодаря проекту «профессионалитет» ведущие отрасли теперь инвестируют напрямую в колледжи и разрабатывают программы обучения. Так студент, заканчивая учиться в колледже, уже готов работать по профессии.

«Сегодня колледжи не уступают вузам. Сегодня учиться в них так же престижно, как и в вузах», — считает глава Минпросвещения.

Многое зависит от тех, кто преподает в колледжах, поэтому сейчас создается федеральный центр подготовки мастеров производственного обучения, добавил Кравцов. Раньше такой центр был в Екатеринбурге, но закрылся.