28 апреля 2020, 18:03
Учительница в Курской области разносит задания ученикам без интернета
Учительница начальной школы Светлана Дементьева разносит домашние задания ученикам в Курской области, у которых нет интернета. Об этом сообщил портал MyRussia.Life.
Из-за этого около трех раз в неделю ей приходится проходить по семь-восемь километров с тяжелыми сумками с тетрадями.
Также учительница объясняет школьникам непонятный материал, чтобы они не отстали по учебе. Общение с детьми и их семьями происходит на безопасном расстоянии.