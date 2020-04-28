Учительница в Курской области разносит задания ученикам без интернета

Из-за этого около трех раз в неделю ей приходится проходить по семь-восемь километров с тяжелыми сумками с тетрадями.

Также учительница объясняет школьникам непонятный материал, чтобы они не отстали по учебе. Общение с детьми и их семьями происходит на безопасном расстоянии.