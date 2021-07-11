Учительница рассказала, как шесть ее учеников смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов

Учительница химии Дина Федорова из школы № 77 Петроградского района Санкт-Петербурга смогла подготовить шестерых своих учеников к ЕГЭ так, что все они получили максимальное количество баллов. По ее словам, секрет их успеха в том, что их не натаскивали именно к экзамену, а старались дать глубокие знания.

«Мы в нашей школе не занимаемся натаскиванием на ЕГЭ, мы стараемся научить предмету. Для этого у нас есть хорошие возможности: теоретическая и практическая база», — рассказала она «Фонтанке».

Федорова обратила внимание, что среди ее учеников были и те, кто получил за ЕГЭ 99 баллов. По ее мнению, эти ребята просто допустили ошибки иp-за невнимательности.

Летом прошлого года несколько россиян потребовали признать результаты ЕГЭ по химии недействительными из-за того, что задания были слишком сложными, сообщала Lenta.ru.

По словам инженера-химика-технолога, который составил петицию с таким требованием, задания были рассчитаны не на выпускников, а на профессионалов. По словам автора еще одной петиции, многие школьники увидели такие задания впервые, ничего подобного не было в материалах для подготовки к экзамену.