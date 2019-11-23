Учительница Медведева раскритиковала ЕГЭ

Педагог раскритиковал единый госэкзамен.

«ЕГЭ уничтожает наше образование окончательно — это мнение не только мое, это мнение всех профессионалов-учителей. Он уничтожает все лучшее, что было в лучшем в мире отечественном образовании», — заявила Ерюхина.

Классная руководительница Медведева перечислила плюсы прежней системы экзаменов с живым общением. Раньше учитель гордился ответом ученика, а выпускник учился находить причинно-следственную связь. На последнем испытании возникало «единение учителя и ученика».

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Ерюхина вспомнила, что в 1982 году ее ученик Медведев сдавал шесть экзаменов. На экзамене по своему предмету она назвала лучшим ответ нынешнего премьера.

«А что сейчас? Есть анкета, и все сводится к умению ее заполнять. Это просто вредоносная система оценки знаний», — считает учительница.

По мнению педагога, заложенная в СССР система образования давала знания, формировала мировоззрение, воспитывала лидерские качества и «человека в человеке», желание быть полезным и умение переживать за окружающих. Теперь же все эти порывы уничтожены. Тем не менее поменять уже ничего нельзя, так как в новую систему вложены огромные деньги, добавила Ерюхина.