Учительница из Петербурга придумала настольную игру по книге Достоевского

Учительница по английскому языку из Санкт-Петербурга Юлия Куманева придумала настольную игру по книге Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Она рассказала, что идея сделать «настолку» по этому произведению появилась у нее пять лет назад. Тогда она переехала в город на Неве и попала на «День Достоевского». Это праздник, каждый год собирающий жителей и гостей города у литературно-мемориального музея писателя в Кузнечном переулке, пишет сайт «Петербургский дневник».

«На „Дне Достоевского“ я подумала, насколько много людей заинтересовано этой темой и как это интересно, даже при том, что иногда люди не читали сам роман», — призналась она.

На следующий день Юлия купила ватман и нарисовала первую карту. На ней изображены дома из книги. Когда она с единомышленниками делала тестовую версию, ребята ходили в музеи Маяковского и Достоевского, чтобы поиграть в нее.

Игровое поле выглядит как точная копия центральной части Петербурга второй половины XIX века. На карте есть отметки в виде мест из романа «Преступление и наказание». Сюжет игры завязан на убийстве старухи-процентщицы. Участники занимаются расследованием этого преступления.

«Есть четыре персонажа — Соня Мармеладова, Раскольников, Свидригайлов и Разумихин», — отметила создательница игры.

Уточняется, что у каждого героя свой сюжет, связанный с тем, что происходило в самом романе. Игрок кидает кубик, выпадает значение и он передвигает свою фишку. По словам Юлии, в будущем «настолка» может появиться на уроках литературы в других школах города.