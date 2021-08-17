Учителям озвучили новые рекомендации по проведению контрольных работ

Рособрнадзор совместно с Минпросвещением РФ подготовили рекомендации относительно контрольных работ в школе. Учителям посоветовали проводить их не чаще, чем один раз в две с половиной недели по каждому предмету. Об этом написала «Парламентская газета».

На контрольные и проверочные работы должно отводиться не более 10% всего времени, которое тратится на изучение предмета. Кроме того, ведомства порекомендовали не проводить контрольные на первом и последнем уроках. Исключение могут быть лишь для тех предметов, которые проводятся в неделю всего один раз.

В обращении к учителям также сказано, что не стоит проводить «предварительные» проверочные работы. График контрольных на учебный год педагогам рекомендуют сделать заранее и опубликовать на сайте школы.