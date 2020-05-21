Учителя проверят знания школьников в начале нового учебного года из-за дистанционного обучения

Как школьники обучались и получали знания на самоизоляции, проверят в начале учебного года. Президент России Владимир Путин поручил проконтролировать этот вопрос. Об этом он заявил во время видеосовещания по вопросам образования.

По его словам, в школьном дистанционном обучении были некоторые проблемы, поэтому нужно понять, как учащиеся усвоили материал.

Также Путин сообщил об изменениях в организации процесса главных школьных экзаменов. Старт ЕГЭ перенесен на 29 июня, при этом сдавать его будут те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Если прийти на экзамен не получится в июне, тогда школы примут учащихся еще и в августе в отдельные даты.

А ОГЭ для девятиклассников в этом году официально будет отменен. Итоговые оценки им выставят на основании годовых. Об этом сообщил глава Минпросвещения.

В целом система образования достойно выдержала испытания пандемии, подчеркнул глава государства.