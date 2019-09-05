Учителей удивило предложение Грефа уничтожить экзамены

Греф признался в ненависти к школе и экзаменам Подробнее

Отменить выпускные экзамены невозможно, отметили педагоги. Иначе возникнет вопрос, как проверять знания детей, аттестовать их. По мнению учителей, выдавать документ об окончании школы на основании отметок — еще более неподходящее предложение. А передать эту задачу вузам — тоже не вариант, так как начнется коррупция, появятся подготовительные курсы. У Единого государственного экзамена (ЕГЭ) существует несомненный плюс: благодаря ему разработана единая для всей страны система оценки. Так считает учитель русского языка и литературы в московской гимназии № 1539 Лев Айзерман.

Тем не менее педагог согласен с Грефом в том, что современные экзамены наделены двумя серьезными недостатками.

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«Первый состоит в том, что он стал главным, ведущим и основным в жизни школы. Он стал фетишем», — отметил Айзерман.

Помимо этого ЕГЭ — это «воспроизведение выученного». Таким образом в этом вопросе ставка делается не на голову, не на сердце, а «на филейную часть», добавил учитель. Также ученики практически не занимаются предметом, который не собираются сдавать.

Однако директор лицея № 14 в Тамбове Геннадий Любич полностью раскритиковал идею Грефа. Он попросил не лезть в школьные дела некомпетентного человека. По его мнению, ЕГЭ — хороший и приличный экзамен.

Грефу ответил и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, отметило РИА ФАН. Он напомнил, что чиновники потихоньку отказываются от экзаменов, так как внедрение ЕГЭ привело к отказу от вступительных испытаний в вузы.

«Там теперь сидят не приемные комиссии, а бухгалтерские, которые складывают результаты школьных ЕГЭ и, исходя из получившейся суммы баллов, зачисляют абитуриентов то ли на бюджет, то ли на платное отделение», — отметил он.

При этом Онищенко напомнил, что и до ЕГЭ существовала практика, когда дети учили определенные билеты по предметам и готовились к определенным темам сочинения.