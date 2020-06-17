Учителя попросили обеспечить им условия для работы на ЕГЭ

Профсоюз «Учитель» попросил освободить от работы педагогов, участвующих в проведении экзаменов. Было также предложено предоставить входящим в группу риска по COVID-19 учителям обязательные перерывы, и минимальную оплату в тысячу рублей за день экзамена.

Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на опубликованную на сайте Change.org соответствующую петицию. Профсоюз утверждает, что сейчас в некоторых регионах стимулирующие выплаты учителям не превышают 30-70 рублей за день работы на экзаменах.

«Мы призываем подумать об учителях, которым нужно пережить эпидемию с минимальными потерями для здоровья. Позади два месяца стрессовой работы в новых дистанционных условиях. Не за горами новый учебный год. Отпуск у педагогов, занятых на ЕГЭ, оказался разорван», — сказано в тексте петиции.

Педагогам, «людям совсем не молодым», придется работать в масках в пунктах проведения экзаменов в самый жаркий месяц лета. Поэтому необходимо учитывать их состояние здоровья.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал выплатить педагогам, которые выйдут из отпуска для проведения ЕГЭ, дополнительные выплаты. Он также предусмотрел покупку дополнительных сплит-систем и введение особого водного режима. В профсоюзе назвали его заявление «розовой мечтой» и высказали опасение, что за оставшееся время оборудование установит попросту не успеют.

«Может быть, в некоторых московских школах и есть кондиционеры, но в целом они отсутствуют как явление. В некоторых школах такие окна, что их трогать нельзя: выпадут вместе с рамой. Непонятно, как будет проходить ЕГЭ в таких условиях», — заявила изданию оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

По ее данным, в некоторых регионах оплата дня работы на экзаменах составляет 200 рублей и менее, в каких-то — 200-500 рублей.

В Рособрнадзоре заявили, что с 2020 года ужесточат контроль за результатами ЕГЭ. В частности, планируется проведение анализа почерка учащихся для проверки авторства работ с помощью программ и просмотра видеозаписей с экзаменов.