Учителя из Петербурга уйдут в отпуск раньше

«В июне мы будем отпускать учителей в отпуск. Все зависит от того, как сейчас выстроится ситуация с ЕГЭ, и будет происходить при согласовании с учителями. Наверное, это общий вопрос по всей стране — в этом году у учителей изменится график. Они получат возможность уйти в отпуск раньше, а в августе вернуться, чтобы подготовиться к началу учебного года», — пояснила Грубская.

Она также отметила, что отпуск урезать не будут, а следующий учебный год начнется по расписанию. На данный момент все зависит от сроков сдачи ЕГЭ. По словам Грубской, именно эта дата позволит выстроить работу с ребятами, со школами и отрегулировать все вопросы, которые касаются учительского отпуска.