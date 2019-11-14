  • Учителя информатики повысят квалификацию в «цифровых классах»

    14 ноября 2019, 11:15

    Алена Макаренко

    Учителя информатики могут получить «цифровые классы». С таким предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Юрков, он направил соответствующее обращение министру высшего образования и науки Михаилу Котюкову. Об этом сообщил сайт RT, который ознакомился с копией письма.
    Учителя информатики повысят квалификацию в «цифровых классах»

    Национальные проекты «Образование» и «Цифровая экономика» подразумевают увеличение доли граждан, обладающих цифровыми навыками. При этом, по мнению парламентария, важно повышать и квалификацию преподавателей информатики.

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    Согласно задумке Юркова, вместе с технологическими компаниями нужно открыть образовательные «цифровые классы», где учителя будут посещать тренинги. Курсы будут работать на постоянной основе. Такое нововведение поможет педагогам повысить свою квалификацию и усовершенствовать методику преподавания.

    Кроме того, Юрков предложил организовать на базе российских технологических компаний тренинги «Цифровой этикет», «Цифровая грамотность и цифровая культура», «Кросс-коммуникации в цифровой среде». Учителя будут проходить их в формате всероссийских вебинаров, написала онлайн-газета «Новый Севастополь».