Учителя и школьные охранники в России отработают действия на случай ЧС | 360°

Образование 29 августа 2023, 11:51 Учителя и школьные охранники в России отработают действия на случай ЧС Всероссийские учения на случай ЧС пройдут в школах и колледжах 29 и 30 августа РИА «Новости»

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В школах, колледжах и техникумах стартовали всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий при террористической угрозе и других чрезвычайных ситуациях. В них примут участие педагоги и охранники, к работе подключат спасателей, силовиков, чиновников и других специалистов, сообщило Минпросвещения России.

Такие всероссийские учения пройдут в России впервые. Их организовали с участием МЧС, МВД, Росгвардии, местных органов власти и Минпросвещения. В течение двух дней, 29 и 30 августа, специалисты проверят срабатывание систем оповещения и прохождение сигнала по 112, исправность средств тушения пожара, отрепетируют взаимодействие с оперативными службами и эвакуацию.

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Спасатели проведут инструктажи с учителями и уроки безопасности для школьников. Специалисты МЧС проанализируют действия педагогов и охранников, а в случае необходимости дадут дополнительные рекомендации.

В 2022 году в школе № 88 Ижевска открыли огонь, сообщили «Известия». Бывший учащийся вошел в здание, выстрелил в охранника, ранил детей и сотрудников, а потом свел счеты с жизнью. Погибли 18 человек, большинство из них несовершеннолетние. В 2021 году другой случай стрельбы произошел в казанской школе № 175. Остановить нападавшего пытался вахтер.