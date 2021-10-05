«Учителем года» стала преподавательница физики из Тюмени

Учитель физики Екатерина Костылева из Тюмени стала победителем конкурса «Учитель года» в 2021 году. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Абсолютным победителем всероссийского конкурса „Учитель года — 2021“ является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия № 16», — сказала Голикова, озвучивая результаты конкурса. Ее процитировало РИА «Новости».

В финал конкурса прошли 85 человек со всей страны. Среди них, в частности, 15 учителей русского языка и литературы, 14 преподавателей английского языка и 14 учителей начальных классов. Также в номинацию попали 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики.

Конкурс «Учитель года» провели в России в 32-й раз. Президент РФ Владимир Путин в марте этого года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» призвал модернизировать конкурс таким образом, чтобы лучшие учителя страны стали известными и узнаваемыми. Российский лидер предложил для этого проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу, которое будет длиться 12 месяцев.