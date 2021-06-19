Учителей школ попросили вакцинироваться от коронавируса

Учителям школ рекомендуется вакцинироваться от коронавируса, при этом прививочная кампания остается добровольной. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Видеообращение к педагогам опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Хочу обратиться с рекомендацией сделать, кто еще не успел сделать по каким-то причинам, прививку. Почему об этом говорю — понятно: прививка — дело добровольное, и надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье», — заявил он.

Кравцов добавил, что ревакцинировался 19 июня и чувствует себя хорошо.

«Нужно сделать прививку и спокойно отдыхать, работать, учить детей», — сказал министр.

Ранее Московская область вслед за столицей объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий. Вакцинацию первым компонентом необходимо сделать до 15 июля, а вторую дозу надо получить до 15 августа. Контролировать выполнение постановления поручили первому вице-губернатору региона Ильдару Габдрахманову. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе пока не планируют проводить эксперимент с COVID-free зонами в ресторанах, потому что главная задача в Подмосковье сейчас — вакцинация.

В общественных местах Московской области до 20 июня действует обязательный масочный режим. Также запрещены массовые мероприятия до 15 июля.