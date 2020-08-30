Учителей не обяжут делать прививки от коронавируса

Школьных учителей не станут заставлять делать прививку от коронавируса в обязательном порядке. Такое решение приняли в Министерстве просвещения России.

Об этом 30 августа рассказал директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции «Kp.ru». Он подчеркнул, что никто не станет заставлять учителей прививаться от коронавирусной инфекции.

Прививка — это всегда дело добровольное. <...> Это дело каждого конкретного человека Евгений Семченко.

Ранее в школах предложили ввести курс по защите от вирусов. Председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец уверена, что это нововведение необходимо в этом учебном году. Она пояснила, что детям должны рассказать, как защищаться от вирусов и инфекционных заболеваний, а также объяснить, как укрепить свой иммунитет и вести здоровый образ жизни.

Волынец также подчеркнула, что у родителей должно быть право перевести своих детей на дистанционное обучение, если они считают, что так их ребенок сможет безопаснее получать образование.