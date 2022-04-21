Учитель высказался о решении ввести уроки истории с первого класса

Кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания Алексей Вовк обсудил с «Ридусом» решение министра просвещения РФ Сергея Кравцова ввести уроки истории с первого класса.

Вовк заметил, что эта идея уже и так фактически осуществляется в стране.

«Посмотрите на содержание предмета „Окружающий мир“, там поднимаются многие основные темы из истории России — Куликовская битва, Смутное время и так далее», — цитирует специалиста сайт kp.ru.

Он посчитал слабореализуемой идею полноценного изучения истории с первого класса, поскольку всю программу начальной школы придется перерабатывать под историю. Кроме того, многие понятия еще не сформированы у детей в силу их возрастных особенностей.

«Задача начальной школы заключается как раз в том, чтобы ребенок начал понимать многие явления. Начальная школа готовит ребенка к основной школе, поэтому многие предметы и начинаются с пятого, шестого, седьмого классов», — добавил собеседник издания.