Образование 02 сентября 2023, 10:06 Учитель в Волгограде отказался от класса с не знающими русский детьми мигрантов Учительница из Волгограда ушла из класса не знающих русский детей мигрантов РИА «Новости»

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Класс детей мигрантов в Волгограде остался без классного руководителя. Педагог отказалась учить детей, среди которых большинство не знали русский язык, сообщил портал V1.ru.

Несовершеннолетних, чьи семьи приехали из стран СНГ, руководство школы решило объединить в один класс еще в прошлом году. Детей с низким знанием русского языка хотели обучать по индивидуальной программе.

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По данным портала, многие родители первоклассников были против — боялись, что такая мера навредит детям, помешает их социализации и интеграции в общество.

Учителя якобы придерживались другого мнения: считали, что таким образом школьники быстрее освоят необходимую базу и лучше вольются в другие классы. Предполагалось, что по результатам успеваемости учеников, возможно, распределят.

Спустя год педагог, которая занималась с детьми, ушла из класса. Причины ее решения официально не озвучивали. В школе от комментариев отказались.

Руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков отмечал, что поступление в российские школы не владеющих русским языком детей мигрантов стало серьезной проблемой.