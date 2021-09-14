Учитель рассказал, когда следует начинать готовиться к ЕГЭ

Алихан Динаев, учитель обществознания, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», в разговоре с Ura.ru рассказал, когда школьникам следует начинать готовиться к единому государственному экзамену. По его словам, беспокоиться об этом раньше, чем в 11 классе, не нужно.

Девяти месяцев должно хватить любому ученику, чтобы подготовиться к экзамену, считает педагог. Для начала необходимо оценить уровень подготовки.

«В этом отношении действует правило: чем раньше начнешь, тем лучше. Это не значит, что целенаправленную подготовку к ЕГЭ нужно вести с седьмого или девятого класса. Если учебный год начинается 1 сентября, то обычно я своим ученикам говорю, что 2 сентября надо начинать подготовку целенаправленно к сдаче Единого госэкзамена. Я думаю, что даже тот ученик, который должным образом не занимался в течение предыдущих лет, за девять месяцев может добиться высоких результатов, и у меня в практике было очень много подобных примеров», — заверил Динаев.

Он добавил, что сложность подготовки будет зависеть от того, как ребенок учился на протяжении предыдущих десяти лет в школе, а также от компетенции учителей, но большинству школьников, чтобы подготовиться к ЕГЭ, приходится заниматься с репетитором.