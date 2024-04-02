Образование 02 апреля 2024, 14:16 Учитель Луховицкий заявил, что всероссийские проверочные работы отвлекают детей от изучения предмета

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин поручил сократить число ненужных контрольных, и некоторые из них действительно давно пора отменить. Таким мнением поделился в НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

По его словам, часть проверочных только отвлекает учеников и мешает им сосредоточиться на нормальном изучении предмета. Если их отменить, то это пойдет на пользу всему учебному процессу. В частности, речь идет о всероссийских проверочных работах и тестированиях, которые проводят региональные управления образования.

Реклама

«Чаще всего эти проверочные не имеют особого значения, они даже не учитываются при выставлении оценок. Дети тратят очень много времени на выполнение этих присланных работ. За эти работы оценок не ставят, это формальная бюрократическая процедура», — подчеркнул эксперт.

Авторы: