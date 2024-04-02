Образование 02 апреля 2024, 13:16 Учитель Луховицкий выступил против «ограничений» на домашние задания

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Президент Владимир Путин дал поручение сократить число контрольных и домашних заданий, однако это стоит рассматривать как рекомендацию. Такими мнением поделился с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

По его словам, только учитель может определить, исходя из особенностей программы и вверенных ему детей, какая нагрузка нужна ученикам. Поэтому не может быть четких рамок и ограничений в учебном процессе, которые касались бы домашнего задания. В связи с этим в этой области очень много аспектов, которые строго индивидуальны.

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«Одному ребенку на выполнение домашней работы требуется десять минут, другому на это же задание — полтора часа», — отметил учитель.

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