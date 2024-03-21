Образование 21 марта 2024, 13:47 Учитель Луховицкий раскритиковал идею о возвращении оценок за поведение в школы РФ

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В России обсуждается идея о возращении в школы оценок за поведение, которые могут влиять на баллы по ЕГЭ. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Он раскритиковал предложение, напомнив, что соответствующие отметки отличаются субъективностью. Кроме того, они способны стать инструментом давления на педагогов и детей, отметил эксперт.

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«Не стоит принимать никакие скоропалительные, резкие шаги. Также, надеюсь, учтут мнение вузовских преподавателей, которые вряд ли одобрят то, что они должны будут принимать детей в вуз, учитывая субъективное мнение учителей», — высказался специалист.

Луховицкий добавил, что реализация данных мер может превратить сотрудников школы в надзирателей.