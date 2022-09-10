Учитель Красновид рассказал, как заинтересовать детей учебой | 360°

Образование 10 сентября 2022, 00:21 Поделиться Telegram

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Viber Учитель Красновид рассказал, как заинтересовать детей учебой Учитель Красновид посоветовал добавлять «фишки» в преподавание для вовлечения учеников

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Чтобы заинтересовать детей в предмете, необходимо добавлять «фишки» в свое преподавание. Таким мнением поделился учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск Павел Красновид. Об этом сообщило РИАМО.

По словам преподавателя, во время изучения Урала он обращает внимание учеников на то, что скоро у них будет выпускной. А на подобных праздниках дети обычно запускают в небо шарики.

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«А благодаря чему шары полетят? Благодаря гелию. А знаете, где находится единственный гелиевый завод? Кому вы должны быть благодарны за летящие шарики? Сегодня на уроке мы узнаем, где находится гелиевый завод», — рассказал Красновид.

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Благодаря подобной системе многие школьники узнают информацию о различных месторождениях. При этом, по словам преподавателя, такими фишками обладают все учителя. Молодым специалистам эксперт посоветовал обращаться за помощью к старшим коллегам или завучам, сообщило издание Daily Moscow.

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