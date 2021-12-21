Учитель краснодарской школы сделала грубую ошибку в тетради ученика и поставила ему тройку

Учитель русского языка краснодарской школы поставила тройку пятикласснику, исправив в его тетради слово «лучше» на неправильное написание - через букву «д». Об этом написал сайт kp.ru.

«Мой сын принес домой тройку по русскому. Разумеется, я начала разбираться, в чем его ошибки, чтобы не повторять их впредь. Но, открыв тетрадь, чуть в обморок не упала. Красной ручкой наша учительница тщательно вывела букву „д“ вместо „ч“ в слове „лучше“», — рассказала мама школьника.

В самом учебном заведении произошедшее отрицают, утверждая, что все педагоги школы квалифицированы и такого произойти якобы не могло.

«Наши педагоги ежегодно проходят аттестацию. Об этом есть сведения на сайте школы. Кроме того, мы регулярно участвуем во всероссийских диктантах, проверяем себя. Такого быть не может», — заявили в руководстве школы в ответ на запрос журналистов.