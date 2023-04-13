Образование 13 апреля 2023, 18:40 Учитель Казаков высказался о недостатках ЕГЭ Учитель Казаков назвал ЕГЭ большим стрессом для учеников

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ЕГЭ — большой стресс для учеников, однако сейчас для него нет достойной альтернативы. Таким мнением поделился активист профсоюза «Учитель», преподаватель истории Дмитрий Казаков. Об этом сообщило ИА НСН.

«Да, ЕГЭ — это большой стресс для детей, но с другой стороны я не вижу на данный момент возможности устроить другой экзамен», — отметил специалист.

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По его словам, инициативы с новыми видами экзаменов лишь ухудшат ситуацию. Он подчеркнул, что процедуру проведения ЕГЭ нужно сделать более гуманной для того, чтобы ученики не воспринимали его как испытание.