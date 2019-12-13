Учитель из Шахт объяснил, почему сорвался на школьнике после открытого урока депутата

Учитель школы № 1 города Шахты (Ростовская область) Алексей Желтов, сорвавшийся на ученика 11-го класса, извинится подростком и его семьей. По его словам, он не сдержал эмоции, так как посчитал, что школьник повел себя нагло на встрече с депутатом. Об этом он заявил в видеообращении, которое оказалось в распоряжении «360».

Получивший в 2014 году звание «Учитель года» признал, что 11 декабря между ним и его учеником Даниилом произошел конфликт.

«После успешного проведения занятия я посчитал, что при поздравлении гостей он повел себя нагло и фамильярно, в недопустимой форме. В итоге я его оскорбил. Я понимаю недопустимость своих действий. Они были непедагогичны и непрофессиональны. Их я ни в коем случае не отрицаю. Я признаю это за собой. Естественно, ученику и его семье я приношу свои извинения, и постараюсь сделать это лично» — поинтересовался педагог.

Напомним, речь идет о скандале, грянувшем после посещения школы депутатом Екатериной Стенякиной. Она провела для учеников старших классов открытый урок, посвященный свободе политических взглядов. Она предложила старшеклассникам поделиться свои мнение. Один из них сказал, что находится с ней «по разные стороны баррикад», так как намерен вступить в ряды КПРФ. Депутат похвалил его за смелость. Но его классный руководитель пришел на следующий урок и в грубой форме в присутствии других учащихся изложил свою точку зрения на случившееся. Директор школы № 1 сообщила, что в заведении инициирована служебная проверка.

Источник фото: Facebook

Пресс-секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Даниил Дьяков сообщил «360», что депутат Стенякина решила еще раз побывать в этой школе. Она также намерена организовать для всех учеников экскурсию в Законодательное Собрание Ростовской области, познакомить их с работой депутатского корпуса.

«Юный герой публикации — ученик — получит возможность представить свои идеи и инициативы в Молодежном парламенте при городской Думе города Шахты. Кроме того, первичные отделения «Единой России в городе Шахты обсудят, как сделать диалог учителей с учащимися по общественно-политическим вопросам содержательным и конструктивным», — сообщил Дьяков.

Сама Екатерина Стенякина в Facebook написала, что урок ей очень понравился, а Даниил, которого потом обругали матом, одним из первых включился в дискуссию.

«Талантливый мальчик, интересно выражает свои мысли, отлично держится перед аудиторией. Впрочем, весь класс на меня произвел очень приятное впечатление», — написала депутат.

Источник фото: Facebook

Она подчеркнула, что сама спросила у школьника, что означает значок на лацкане его пиджака. Юноша «абсолютно искренне и честно» ответил. Женщине очень понравилась его позиция и смелость, с которой он ее озвучивает.

«После этой встречи у меня были самые позитивные эмоции. Все изменилась сегодня, когда я начала читать новости. Да, нельзя ругать учеников нецензурной бранью, даже если они сильно провинятся. Но Даниил не сделал ничего плохого», — подчеркнула депутат.

Екатерина Стенякина сообщила, что очень хочет снова встретиться с этим классом. По ее мнению, важно рассказать ребятам, как нужно конструктивно выражать свою позицию, не разрушая все вокруг.