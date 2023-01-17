Образование 17 января 2023, 16:50 Учитель из Петербурга Медведева прошла в финал всероссийского проекта «Классная тема!»

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Учитель истории и обществознания из Петербурга Ксения Медведева прошла в финал всероссийского проекта «Классная тема!». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Медведева на протяжении 12 лет преподает в 172-й школе в Калининском районе. По ее словам, соглашаясь на участие в проекте, ей хотелось показать, что Россия богата не только природными ресурсами, но и людьми.

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«Мне хотелось показать такой урок, чтобы он запомнился всем. Рассказать о том, что наша страна богата не только минералами, нефтью и газом, но и в первую очередь людьми. История как наука должна показывать нам опыт предыдущих поколений», — сказала Медведева.

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Главным призом проекта «Классная тема!» станет запуск своего шоу на федеральном канале.

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