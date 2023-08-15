Образование 15 августа 2023, 22:58 Учитель Игнатов заявил, что цифровизация улучшит эффективность образования

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Многие цифровые сервисы, которые используют в учебных заведениях, повышают эффективность образовательного процесса. Таким мнением поделился учитель года 2018 года, заместитель директора МГКЭИТ Игнат Игнатов, сообщил RT.

Подобные сервисы упорядочивают процесс обучения. Учителям проще распределять домашние задания, выполнять их проверку и заполнять необходимые документы.

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Игнатов подчеркнул, что педагогам важно учиться пользоваться новыми технологиями, написал «Петербургский дневник».

«Все всегда нужно улучшать, но сам по себе принцип, что цифровые сервисы приходят на службу в том числе образования, — это неизбежно, это должно развиваться», — отметил он.