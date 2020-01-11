«Учитель года» раскритиковал замену отметок по некоторым предметам на «зачеты»

«Важнее то, что в школах система музыкального образования окончательно разрушена. Предложение изменить шкалу оценок вместо изменения системы образования — это чисто чиновничий способ решения проблемы», — высказал свое мнение педагог.

Ранее сообщалось, что министр просвещения Ольга Васильева заявила о новой системе оценок, в которой в школьный аттестат не будут проставлять отметки по музыке, ИЗО и физкультуре. Их заменят на «зачтено».

В свою очередь, заслуженный учитель России и доктор педагогических наук Евгений Ямбург поддержал такую инициативу государства, напомнив, что школы сами будут выбирать систему оценок. По его мнению, это поможет бороться с формализмом, тогда как существуют специальные музыкальные и художественные школы, а дети с ограниченными возможностями смогут получить аттестат без оценки по физкультуре.