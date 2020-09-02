Учитель года объяснил, как олимпиады помогают поступать в вузы

Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» Юрий Клюев объяснил, как участие в олимпиадах помогает выпускникам школ поступать в высшие учебные заведения.

По его словам, обладатели медалей могут поступить в любой вуз страны без экзаменов по соответствующему профилю. В олимпиаде муниципального уровня аналогичная подача заданий с ЕГЭ. По словам преподавателя, как правило задачи не выходят за рамки школьной программы и имеют много общего с государственным экзаменом.

«В общем смысле олимпиада — помощник в подготовке к ЕГЭ. Даже если человек не занимает высоких мест, но так или иначе варится в этом, он делает себе только плюс по части того, что он не опешит на реальном экзамене, если вдруг увидит нестандартную формулировку», — процитировал специалиста «ПолитЭксперт».

Он заключил, что человек, который проходил через подобное мероприятие, уже внес себе хорошую подготовку «в копилку для ЕГЭ».