Образование 05 апреля 2024, 13:19 Учитель Геращенко посоветовала соблюдать структуру при написании сочинения на ЕГЭ по русскому языку

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Учитель русского языка, руководитель пункта проведения экзамена Мария Геращенко в беседе с радио Sputnik призвала учеников соблюдать структуру и четко идти по плану во время написания сочинения на ЕГЭ по русскому языку.

В сочинении важно не сужать тему до минимума и не расширять ее до вселенских масштабов. Геращенко отметила, что от правильно заданного вопроса зависит построение сочинения и, конечно же, баллы.

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Учитель призвала учеников правильно читать задание и верно распределять время на экзамене.