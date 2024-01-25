25 января 2024, 13:18
Учитель Фомина рассказала, что преподаватели должны уметь работать не только с учениками, но и с родителями
Учитель из Тулы Анастасия Фомина в беседе с «ТСН 24» рассказала, что в своей работе преподаватель должен уметь работать не только с детьми, но и с их родителями.
При этом Фомина добавила, что для учеников в первую очередь следует быть наставником, а не другом. Таким образом у учителя появляется авторитет в глазах ученика.
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«Чтобы они чувствовали твой авторитет и не боялись, но при этом могли тебе довериться, не переходя границы», — сказала она.
Лучшей тактикой при взаимоотношениях с учениками Фомина назвала честность.
Школы
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