Учитель дал советы по изучению языков

Например, английский, немецкий и французский в изучении легче, чем китайский.

Оптимальный возраст для знакомства с языком — три года. А значит, уже к школе можно хорошо выучить иностранный язык. Однако в современных семьях этому не уделяют время, отметил педагог. Детей отправляют в школу, и уже там учат его по государственной программе. Это неправильно, считает Кальмз. Из школы или вуза учащиеся выходят практически без словарного запаса, поэтому не понимают языка.

В 50–60 лет освоить иностранный язык тоже возможно. Для этого должна быть хорошо развита память.

«Овладеть языком за пару лет можно — все доказано», — заявил преподаватель.

Он объяснил, что изучение любого иностранного языка начинается с заучивания элементарных слов. В день человек может запомнить значение и произношение 10-20 слов. После этого уже можно постепенно переходить к грамматике. Именно заучивание помогает ученику на первых порах, рассказал педагог. Поэтому важно слушать иностранные радиостанции, смотреть телевизор, фильмы, сериалы, слушать речь носителей языка.

Очень важно постоянно учить и возвращаться к изученному, напомнил учитель. Необходимо повторять освоенную тему на следующем занятии, через неделю и месяц. Так нейронные связи сохраняются, а информация запоминается.