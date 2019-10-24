Чему учат в педагогических классах? Как готовят специалистов для сферы образования в Московской области? Какими качествами должен обладать учитель будущего? И правда ли, что из мужчин получаются лучшие педагоги? Об этом расскажет Людмила Старых, к. ф. н., доцент Государственного гуманитарно-технологического университета — в программе «Час учителя».

С каждым годом в России становится все больше детских садов и школ. Для них требуются учителя — желательно первоклассные, настоящие преподаватели будущего. Новые работники образовательной системы должны уметь предугадывать, что будет актуально, считает Старых.