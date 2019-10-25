  • Учить по-новому. Коломенский университет представил новинку в образовании

    25 октября 2019, 18:48

    Алина Трофимова, Лариса Голобородько, Мария Филиппова

    Государственный социально-гуманитарный университет отмечает 80-летие. Возраст солидный, и можно только представить, сколько учителей он выпустил. Теперь университет презентует новую модель обучения.
    Учить по-новому. Коломенский университет представил новинку в образовании

    Гимн студенчества, как гимн России, слушают стоя. Коломенский госуниверситет отмечает восьмидесятилетие и в столь солидном возрасте презентует новинку в мире отечественного образования. Там будут по-новому учить учителей. Оценить новшество приехала и министр просвещения Ольга Васильева.

    «Это первый в России центр непрерывного повышения качества наших педагогов. До конца года должны построить чуть больше 40% по всей стране», — отметила Ольга Васильева.

    Учить по-новому. Коломенский университет представил новинку в образовании | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Удивить может даже обычное учебное помещение, но это не лаборатория по исследованию мозга, а обычная учебная аудитория. Там преподаватели изучают концентрацию: датчики фиксируют работу обоих полушарий — это своего рода тренажер для развития внимания. С американской системой знакомит профессор из Польши.

    «Например, ребенок не может сконцентрироваться не потому, что не хочет, а потому, что недостаточна активность волн», — рассказала директор Института биологической обратной связи Лилия Сухоцкая.

    Учить по-новому. Коломенский университет представил новинку в образовании | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

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    Тренировки помогут стать не только внимательным, но и стрессоустойчивым. На экране компьютера появляется что-то вроде видеоигры. Задача — сосредоточится на объекте, тогда он будет продолжать путь. Отвлечешься — и все пропало.

    А в соседней аудитории устроили «Мировое кафе». Сдвинуть столики нельзя, а вот меняться ими нужно обязательно, чтобы попробовать себя в разных ролях и под другим углом посмотреть на решение проблем.

    «Технология позволяет находить решение проблем и обсуждать их именно с позиции творчества», — сообщила профессор ГСГУ Регина Ершова.

    Учить по-новому. Коломенский университет представил новинку в образовании | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Новый формат повышения профмастерства педагогов протестируют и в других пилотных регионах. Только в Московской области заработают семь таких центров. Проводить занятия в них будут в том числе приглашенные педагоги из разных вузов и даже стран.