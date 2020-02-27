27 февраля 2020, 15:04
Ученые рассказали о сходствах мозга человека и пчелы
Ученые нашли признаки сходства между мозгом человека и пчелы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на научный портал Phys.org.
Специалисты рассказали, что мозг насекомого работает по тому же принципу, что и человеческий.
Безусловно, мозг человека гораздо сложнее мозга пчелы, но ученые полагают, что у пчел есть какое-то подобие сознания. Кроме того, и у тех, и у других этот орган подчиняется одинаковым законам нейрофизиологии.