Ученые рассказали о сходствах мозга человека и пчелы

Специалисты рассказали, что мозг насекомого работает по тому же принципу, что и человеческий.

Безусловно, мозг человека гораздо сложнее мозга пчелы, но ученые полагают, что у пчел есть какое-то подобие сознания. Кроме того, и у тех, и у других этот орган подчиняется одинаковым законам нейрофизиологии.