Ученые РАН рассказали, какие профессии помогут преуспеть в будущем

Профессии нужно выбирать в смежных областях, чтобы преуспеть в будущем. В первую очередь это специальности в сфере естественных наук. Об этом вице-президент РАН Ирина Донник сообщила радиостанции «Говорит Москва».

Наиболее востребованные специальности — это физики, математики, химики и биологи.

«Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи», — отметила Донник.

Вице-президент РАН отметила, что сегодня в России не хватает около 100 тысяч айтишников. А через 10 лет потребность в IТ-специалистах возрастет до миллиона. По словам Донник, в свое время почему-то решили, что будущих айтишников нужно готовить только в профильных вузах. И тогда многие университеты, например сельскохозяйственные и медицинские, убрали эти специальности, которые сосредоточили только в центральных вузах. А потребность в них теперь огромная.

Академик также считает, что нужно увеличить количество практических занятий, чтобы студенты работали в полях, на заводах, в цехах, больницах и лабораториях.

«Профессии будущего заманчивы, но они не будут носить массового характера. Другой вопрос, что мы должны готовить агрономов с навыками IT, роботизации, автоматизации», — сказала она.

Российские школьники ранее рассказали, кем хотят стать в будущем.