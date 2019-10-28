Ученые обнаружили «продвинутые» технологии у неандертальцев

По информации издания, ранее считалось, что только Homo sapiens высекали искру и контролировали пламя. В то время, как остальные подбирали тлеющие после лесных пожаров или удара молнии палки. Однако результаты нового исследования опровергли этот факт.

«Огонь считался достоянием Homo sapiens, но теперь мы знаем, что другие древние люди, такие как неандертальцы, могли создать его. Так что, возможно, мы все-таки не такие уж особенные», — отметил профессор Даниэль Адлер.

Исследователям ранее уже попадались остатки кострищ и обугленные кости животных на стоянках неандертальцев. Недавно ученые изучили поселение гоминидов в пещере Лусакерт в Армении. Там им удалось исследовать более 18 000 осадочных слоев за период 60 000 — 40 000 лет назад.

Анализ помог определить климат, который царил много лет назад в этом регионе. Ученые выяснили, что лесной пожар мог случаться редко и природный огонь распространялся мало.

Тем не менее, неандертальцы активно жгли костры в этих местах. Так, ученые выяснили, что неандертальцы, вопреки существующей информации, разводили огонь самостоятельно. Предположительно, они использовали пиролюзит, который загорается при достаточно низких температурах.