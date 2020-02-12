Ученые нашли на Земле новый «скрытый» континент

На нашей планете официально семь континентов — это Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктика. В 2017 году группа ученых, начали изучать континентальную кору в восточном побережье Австралии. Исследование заняло около трех лет и геологи выдвинули гипотезу о том, что Зеландия может представляться отдельным континентом, находящимся почти полностью под водой.

Ученые предполагают, что скрытый континент пережил масштабные потрясения, когда зарождалось Тихоокеанскоеогненное кольцо — область по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений.

По предположениям исследователей, континент Зеландия может снова приподняться над водой, но этот процесс не быстрый и может занять более миллиона лет.