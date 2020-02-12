    12 февраля 2020, 22:02

    Ученые нашли на Земле новый «скрытый» континент

    Арина Гудилова

    Геологи заявили, что острова Новой Зеландии и Новой Каледонии можно считать отдельным континентом. Исследования на эту тему ведутся уже два года. Информация опубликована на портале Live Science.
    Ученые нашли на Земле новый «скрытый» континент

    На нашей планете официально семь континентов — это Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктика. В 2017 году группа ученых, начали изучать континентальную кору в восточном побережье Австралии. Исследование заняло около трех лет и геологи выдвинули гипотезу о том, что Зеландия может представляться отдельным континентом, находящимся почти полностью под водой.

    Ученые предполагают, что скрытый континент пережил масштабные потрясения, когда зарождалось Тихоокеанскоеогненное кольцо — область по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений.

    По предположениям исследователей, континент Зеландия может снова приподняться над водой, но этот процесс не быстрый и может занять более миллиона лет.