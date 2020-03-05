05 марта 2020, 16:11
Ученые использовали бактерии для переработки металлургических отходов в пигменты
Молодые ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» использовали тиобактерии для переработки металлургических отходов. В итоге получились дешевые пигменты достойного качества. Об этом написало ИА Nation News.
Тиобактерии живут за счет окисления сернистых соединений, включая сульфиды металлов, которых немало в отходах металлургических и горнодобывающих производств. Именно поэтому их и использовали ученые для приготовления красителей.