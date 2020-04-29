Ученые: дистанционное обучение ухудшит результаты школьников

По мнению специалистов, пандемия коронавируса сильно изменит результаты будущих учеников 1-го — 3-го классов начальной школы. Исследователи связали такие последствия с возрастными и психоэмоциональными особенностями детей: личный контакт с учителем позволяет сформировать грамотность.

Учебные результаты могут стать хуже в 4-м — 8-м и 10-м классах. По словам ученых, дистанционные занятия снижают мотивацию к образовательному процессу, однако очные уроки в начале года компенсируют недостаток.

Выпускники школ меньше всего пострадают от пандемии. Специалисты убеждены, что она увеличит срок подготовки к ЕГЭ, а также количество хороших результатов.

Представители Научно-исследовательского центра заметили, что победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады может стать меньше, если пандемия останется до октября текущего года. Без сборов и занятий в летних лагерях результаты школьников ухудшатся.