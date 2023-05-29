Образование 29 мая 2023, 22:24 Ученице новосибирской гимназии устроили бойкот, оставив на будущий год одну в своем классе Ученица гимназии № 10 в Новосибирске после бойкота всех учеников осталась одна в классе

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В одной из новосибирских школ конфликт, которой длится уже больше года, получил новое развитие. Родители всех учеников перевели своих детей в отдельный класс — в сентябре они пойдут не в 4 «А», а в 4 «Д». При этом в 4 «А» все же останется одна ученица — дочь женщины, развязавшей ссору с классной руководительницей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Конфликт между взрослыми начался еще в 2022 году, когда девочка, которой теперь устроили бойкот, получила на школьном дворе травму позвоночника. Ее мать обвинила в этом классную руководительницу, несмотря на то, что все произошло после уроков.

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После этого женщина начала травлю педагога. Ситуация дошла до того, что в апреле третьеклассники вместе с родителями устроили забастовку в поддержку учителя и перестали ходить в школу.

Теперь они «создали» отдельный класс, куда девочка попасть не сможет, так как там уже достаточное число учеников. По данным сайта, руководство школы планирует набрать в их бывший класс других ребят, и тогда девочка сможет продолжить учебу.

При этом издание «Вести Новосибирск» со ссылкой на мать одного из учеников опровергло эту информацию и заявило, что класс расформировывать не будут.