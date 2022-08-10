10 августа 2022, 14:41
Учеников ямальских школ будут обучать рабочим профессиям
В Ямальских школах для учеников подготовят специальные кабинеты, в которых их будут обучать рабочим профессиям. Такие классы появятся в Ямальском, Шурышкарском и Приуральском районах, написал «Ямал-Медиа».
К обучению привлекут педагогов из Ямальского многопрофильного колледжа.
«Итоговая аттестация будет осуществляться нашими педагогами Ямальского многопрофильного колледжа. После окончания обучения дети получат документ, который также везде фиксируется. Свидетельство о том, что они получили такую-то, такую-то профессию», — сообщила руководитель службы методического сопровождения ЯМК Светлана Макарова.
Принять участие в проекте смогут ученики 7-10 классов.