Образование 07 июня 2023, 08:17 Ученики в классе, боевики — за стеной. Школы Запорожья возобновят работу РИА «Новости»: школы и детсады Запорожской области решили превратить в укрытия ВСУ РИА «Новости»

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Учебные заведения в контролируемой киевским режимом части Запорожской области частично возобновят работу. Обосновавшихся в них военнослужащих выгонять не станут — Вооруженные силы Украины используют детей как прикрытие, рассказал РИА «Новости» силовик из России.

С апреля 2022 года занятия проводили в онлайн-формате. В зданиях поселились украинские военные. Областная администрация обсудила с военным командованием на Запорожском направлении частичное возобновление учебного процесса и кружков как в школах, так и детсадах.

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Дети снова станут ходить на некоторые уроки и заниматься в секциях. Классы используют по прямому назначению, а спортзалы и подсобные помещения отдадут ВСУ. По словам собеседника агентства, цель такой задумки — прикрыть оставшихся в зданиях военных от ракетных и авиаударов.

«Запуск школ-казарм планируется осуществить до июля месяца. Часть школ будут использоваться для размещения личного состава ВСУ, а в остальной части планируют проведение занятий со школьниками», — сказал он.

Украинские войска с начала спецоперации начали использовать гражданские объекты в качестве опорных пунктов и артиллерийских позиций, а при отступлении — уничтожать. Они заняли поликлинику в Краматорске, подорвали школу в Авдеевке и заминировали детсады в ЛНР.