19 августа 2020, 16:33
Ученики курганской школы перейдут на дистанционное обучение в новом году
С 1 сентября часть учеников из школы крупнейшего поселка под Курганом — Введенского — перейдут на дистанционное обучение. Причиной этому служит неоконченный капитальный ремонт здания. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Давно запланировали грандиозный ремонт, но к работам приступили недавно. Конечно, не успеют к 1 сентября», — рассказал один из родителей.
Некоторые заявили о том, что намерены сменить образовательное учреждение, так как из-за пандемии коронавирусной инфекции уже был пропущен большой объем знаний.
«Ученики 1—4-х, 9 и 11-х классов будут обучаться в корпусе начальной школы, здесь же по графику будут обучаться ученики остальных классов, в том числе с применением дистанционных технологий», — поделились в департаменте информационной и внутренней политики региона.
Закончить капитальный ремонт планируют до 25 ноября.