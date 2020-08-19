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    19 августа 2020, 16:33

    Ученики курганской школы перейдут на дистанционное обучение в новом году

    Анастасия Кременчугская

    С 1 сентября часть учеников из школы крупнейшего поселка под Курганом — Введенского — перейдут на дистанционное обучение. Причиной этому служит неоконченный капитальный ремонт здания. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «Давно запланировали грандиозный ремонт, но к работам приступили недавно. Конечно, не успеют к 1 сентября», — рассказал один из родителей.

    Некоторые заявили о том, что намерены сменить образовательное учреждение, так как из-за пандемии коронавирусной инфекции уже был пропущен большой объем знаний.

    «Ученики 1—4-х, 9 и 11-х классов будут обучаться в корпусе начальной школы, здесь же по графику будут обучаться ученики остальных классов, в том числе с применением дистанционных технологий», — поделились в департаменте информационной и внутренней политики региона.

    Закончить капитальный ремонт планируют до 25 ноября.

    Новости SMI.FM