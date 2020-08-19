Ученики курганской школы перейдут на дистанционное обучение в новом году

«Давно запланировали грандиозный ремонт, но к работам приступили недавно. Конечно, не успеют к 1 сентября», — рассказал один из родителей.

Некоторые заявили о том, что намерены сменить образовательное учреждение, так как из-за пандемии коронавирусной инфекции уже был пропущен большой объем знаний.

«Ученики 1—4-х, 9 и 11-х классов будут обучаться в корпусе начальной школы, здесь же по графику будут обучаться ученики остальных классов, в том числе с применением дистанционных технологий», — поделились в департаменте информационной и внутренней политики региона.

Закончить капитальный ремонт планируют до 25 ноября.