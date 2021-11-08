Ученики красноярской школы пожаловались на установленную в туалете камеру
Камеру видеонаблюдения нашли в школьном туалете ученики из Красноярска
Школьники из Красноярска сообщили об установленной в мужском туалете учебного заведения камеры наблюдения. Один из учащихся отправил видеозапись из школы изданию «Проспект Мира».
На опубликованных кадрах видно, что камера висит в углу школьного туалета. В панораму объектива попадает все помещение, включая писсуары без перегородок.
Автор видеозаписи заявил, что считает решение о размещении камеры в туалете нарушением личного пространства учеников.
«Камер нет даже в общественных туалетах, кафе, ресторанах или где-то еще», — напомнил он.
По его словам, школьники опасаются, что подобные устройства могут появиться в женском туалете. Как при таких условиях школьникам пользоваться уборной непонятно.
В управлении образования Красноярска заявили, что камера в школьном туалете — это муляж. Решение об установке руководство учебного заведения приняло вместе с родителями. На такой шаг решили пойти, чтобы остановить школьников, которые разрисовывают и ломают туалет. После чего руководству приходится искать дополнительные средства на новый ремонт.
В ведомстве подчеркнули, что после жалоб учеников они проведут проверку решения руководства школы об установке камеры в туалете на соответствие законодательству.