Ученики красноярской школы пожаловались на установленную в туалете камеру

Школьники из Красноярска сообщили об установленной в мужском туалете учебного заведения камеры наблюдения. Один из учащихся отправил видеозапись из школы изданию «Проспект Мира».

На опубликованных кадрах видно, что камера висит в углу школьного туалета. В панораму объектива попадает все помещение, включая писсуары без перегородок.

Автор видеозаписи заявил, что считает решение о размещении камеры в туалете нарушением личного пространства учеников.

«Камер нет даже в общественных туалетах, кафе, ресторанах или где-то еще», — напомнил он.

По его словам, школьники опасаются, что подобные устройства могут появиться в женском туалете. Как при таких условиях школьникам пользоваться уборной непонятно.

В управлении образования Красноярска заявили, что камера в школьном туалете — это муляж. Решение об установке руководство учебного заведения приняло вместе с родителями. На такой шаг решили пойти, чтобы остановить школьников, которые разрисовывают и ломают туалет. После чего руководству приходится искать дополнительные средства на новый ремонт.

В ведомстве подчеркнули, что после жалоб учеников они проведут проверку решения руководства школы об установке камеры в туалете на соответствие законодательству.