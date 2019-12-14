Ученикам запретили доставать телефоны в четверти российских школ

Рекомендации выполнили 10628 школ — а это примерно каждая четвертая. В этих учебных заведениях учащиеся не используют смартфоны во время уроков.

В Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области от мобильных на занятиях отказались все школы. В Камчатском крае инициативу поддержали 37,5% школ, в Магаданской области — 53,3%, в Пермском крае — 58,8%, в республике Марий Эл — 63,8%, а в Удмуртии — 60,9%. Также про телефоны решили забыть во многих образовательных заведениях в Кемеровской области (67,3%), Курганской области (50,9%) и Свердловской области (65,3%).

Гаджеты отобрали у ямальских школьников Подробнее

«Более того, три четверти опрошенных, и я с ними абсолютно солидарна, считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения», — отметила Васильева.

Ранее Минпросвещения поручило регионам подумать об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации составлены на основе анализа международного опыта, а также по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Стоит организовать места хранения мобильных телефонов учащихся во время образовательного процесса, если в этом есть необходимость и имеется возможность.