Образование 06 марта 2023, 16:28 Ученикам рассказали, как грамотно подготовиться в ЕГЭ

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Эксперты «Авито Услуг» в разговоре с «Известиями» дали советы ученикам, как грамотно и эффективно подготовиться к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

В первую очередь специалисты советуют уделить внимание тем вопросам, которые вызывают больше всего трудностей. На проработку слабых мест они рекомендуют выделять не менее одного часа в день.

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Если предмет не удается понять самостоятельно, лучше всего обратиться к репетитору. Причем занятия должны проходить от более легких тем к более сложным.

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Эксперты советуют создать себе программу подготовки таким образом, чтобы она полностью покрывала базовую часть и строилась из принципа «от общего к частному». Ученики не должны забывать и про свое здоровье, и про отдых. Лишь меняя деятельность, можно эффективно усваивать полученные знания.