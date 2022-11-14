Образование 14 ноября 2022, 11:00 Учебу в высших учебных заведениях на Дальнем Востоке предложили сделать бесплатной

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Вузы на Дальнем Востоке должны полностью перейти на бесплатное обучение. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, написал RT.

В своем обращении к главе Минобрнауки Валерию Фалькову он отметил, что ситуация с низкой заселенностью данного региона и привлечением молодых кадров является на сегодняшней день проблемой.

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«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность перехода в государственных высших учебных заведениях Дальневосточного федерального округа на обучение исключительно на бесплатной бюджетной основе», — говорится в письме.

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