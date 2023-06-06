Образование 06 июня 2023, 04:26 Учебным профилем Сферум в VK Мессенджере воспользовались более 9 миллионов учеников и учителей Профилем Сферум в VK Мессенджере воспользовались почти 9,6 миллиона учеников и учителей Unsplash

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Коммуникационный сервис для школ — учебный профиль Сферум в VK Мессенджере — подвел итоги учебного года. Общее число пользователей сервиса за период с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023-го увеличилось в 2,7 раза и достигло почти 9,6 миллиона.

Количество учеников, зарегистрированных на платформе, выросло в 2,6 раза и приблизилось к отметке в 8,2 миллиона, педагогов — в 3,2 раза до 1,4 миллиона. Также Сферум зафиксировал рост числа подключенных образовательных организаций. Их количество выросло в 2,3 раза до 79,2 тысячи.

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Сервис активно развивается. Кроме того, он регулярно обновляет функциональность с учетом пожеланий и обратной связи пользователей. В учебном профиле Сферум в VK Мессенджере запустили отдельное десктопное приложение, функцию переноса контактов из чатов в WhatsApp на устройствах с Android, выделение сообщений учителей плашкой, возможность увидеть, кто просмотрел сообщение, а также мини-приложение для удобного сбора файлов и другие улучшения. Сферум доступен на смартфонах, планшетах, ноутбуках и компьютерах.

Генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик Сферума) Рубен Акопов заявил, что в этом учебном году значительно расширили функционал сервиса, «который позволяет учителям, ученикам и их родителям удобно и безопасно общаться в чатах и онлайн-звонках, пересылать учебные материалы, создавать опросы, пользоваться электронным журналами и дневниками».

«Мы продолжим развивать наш продукт, чтобы предоставлять максимум возможностей всем участникам образовательного процесса», — сказал Акопов.

Он поздравил педагогов и учащихся с окончанием учебного года и пожелал отличного летнего отдыха, чтобы с новыми силами приступить к учебе осенью.

Сферум ведет активную работу над интеграцией с электронными журналами и дневниками (ЭЖД) в регионах страны. Свой аккаунт в ЭЖД с учебным профилем Сферум в VK Мессенджере по итогам учебного года связали 423 тысячи пользователей.

В учебном профиле помимо прочего можно также создавать информационные каналы. Минпросвещения России и Академия Минпросвещения страны уже открыли официальные каналы. В них пользователи могут узнать важные новости из сферы образования.